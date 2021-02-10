كارثةٌ مروريةٌ في أستراليا.. والسبب “كوالا هادئ وديع” !!

تسبّب حيوان كوالا في أزمة مرورية ضخمة على الطريق الجنوبي الشرقي، الذي يعتبر أحد أكثر الطرق السريعة كثافة مرورية على مستوى أستراليا.

وأوردت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن “الكوالا” كان سببًا، في تحطيم أكثر من ست سيارات على الطريق السريع، وأدى سلوكه غير المتوقع إلى شلل مروري كامل.

واندفع سائقو السيارات لإنقاذ الكوالا من بين هذا الحطام، حيث قالت السائقة “ناديا توجويل” إنها شاهدت الحيوان الصغير يتحرك بسرعة بين المركبات على الطريق السريع.

وأضافت أنها شاهدت سيدة تجري خلفه ممسكة ببطانية، وتبذل أقصى ما في وسعها على أمل اللحاق به.

وبحسب الصحيفة، فقد نجحت هذه المرأة في الإمساك بالكوالا، ووضعته في سيارة “توجويل” ليحصل على قليل من الهدوء والراحة.

وكشفت الصور عن جلوس الحيوان في السيارة خلف المقود، أثناء انتظاره لرجال الإنقاذ للقيام بفحصه.

وفي لهجة حملت التعاطف على الرغم من الكوارث التي تسبب فيها، أضافت “توجويل”، إن الكوالا بقي ساكنًا في السيارة ولم يزعج أي أشخص.

وعقب حضور فريق الإنقاذ، تقرر اصطحاب الكوالا إلى البرية قبل إطلاق سراحه ليعيش حياته الهادئة بعيدًا عن المرور ومشكلاته.

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