أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون آند جونسون” (J&J)، للأدوية والمعدات الطبية أليكس جورسكي، أمس الثلاثاء، أن الناس قد يحتاجون إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سنويا على مدى السنوات العديدة القادمة “مثل لقاحات الإنفلونزا الموسمية” حسب قوله.

ووفق ما ذكرت شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، قال جورسكي إنه “لسوء الحظ، يمكن للفيروس أن يتحور بكل سريع”.

وتابع “في كل مرة يتحور فيها، يكون الأمر أشبه بنقرة أخرى على الاتصال الهاتفي، إذا جاز التعبير، حيث يمكننا رؤية متغير آخر”.

وأوضح أن أي طفرة أخرى “يمكن أن يكون لها تأثير على قدرتنا على صد الأجسام المضادة”.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت شركة “جونسون أند جونسون” إنها طلبت من السلطات الصحية في الولايات المتحدة الإذن بجرعة واحدة من لقاح كورونا المستجد للاستخدام في حالات الطوارئ، وأضافت أنها ستتقدم بطلب مماثل إلى السلطات الأوروبية في الأسابيع المقبلة.

وجاء طلب الشركة المصنعة للأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في أعقاب تقريرها، الصادر في 29 يناير، والذي قالت فيه إن اللقاح له نسبة فعالية تبلغ 66% في الوقاية من الإصابات بكورونا المتوسطة منها والشديدة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال المحقق الرئيسي المشترك لجنوب أفريقيا في تجربة لقاح “جونسون أند جونسون” إن جهة تنظيمية حكومية تعالج طلبًا لمنح اللقاح إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وعلى عكس لقاحات كورونا التي أنتجتها فايزر وموديرنا، والتي تتطلب جرعتين، فإن “لقاح جونسون أند جونسون” يتطلب جرعة واحدة فقط، وبالتالي يسهّل الخدمات اللوجستية لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال جورسكي لشبكة “سي أن بي سي” إن الشركة “واثقة للغاية” من أنها ستحقق هدفها المتمثل في توصيل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة، بحلول نهاية يونيو.

وقال أيضا إن شركته تواصل العمل على لقاح آخر من جرعتين لفيروس كورونا.

The post شركة جونسون آند جونسون: قد يحتاج الناس إلى التلقيح ضد كورونا سنويا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا