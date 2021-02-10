لأول مرة.. حافلةٌ كهربائية ذاتية القيادة في “تشونغتشينغ” الصينية

أعلنت شركة “بايدو” رسميا إطلاق حافلة “أبولونغ” الكهربائية ذاتية القيادة التي طورتها الشركة، للتشغيل التجريبي في منطقة تجارية في “تشونغتشينغ” الصينية، وتم فتحها لوسائل الإعلام لأول مرة للتجربة.

وأوضحت الشركة، في إعلانها، أنه يُمكن للمواطنين الذهاب للتجربة أيضًا؛ بداية من هذا الشهر.

وأشارت “بايدو”، إلى أن طول الحافلة 4,4 مترًا، وعرضها 2,2 مترًا، وارتفاعها 2,7 مترًا، ويمكن أن تحمل 14 راكبًا.

إنها سيارة ركاب صغيرة مُزوّدة برادار فوق صوتي، يمكنه تحديد حالة الطريق والبيئة المحيطة، في الوقت الحقيقي، وفقًا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

وأضافت الشركة، أن الحافلة لا تحتاج إلى سائق، حيث يمكنها القيادة على الطريق باستخدام شاشة لمس صغيرة تُحدّد مسار السفر، ويمكن أن تعمل حتى مسافة مائة كيلومتر بشحنة واحدة.

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