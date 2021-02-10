كوالكوم تعلن عن مودم سنابدراجون X65 لشبكات الجيل الخامس بسرعات ضخمة

سرعات التحميل الكبيرة هي أمر ذو أهمية بالغة في مجالات عديدة! وسرعة تحميل 10Gpbs في الثانية تسمح لك ببساطة أن تقوم بتحميل حوالي الـ70 جيجابايت في دقيقة واحدة فقط! وهذه السرعة تتواجد في مودم سنابدراجون X65 الجديد والذي تم الإعلان عنه اليوم، وفي هذا المقال نتعرف عليه بعمق.

مميزات ومواصفات مودم سنابدراجون X65 من كوالكوم

مودم شبكات الجيل الخامس الجديد يوفر سرعات 10Gbps بدلًا من 7Gbps وهي السرعة الأعلى حاليًا قبل أن تطلق كوالكوم مودمها الجديد، وهو الذي يستطيع الوصول إلى هذه السرعات بسبب قدومه بدقة تصنيع 4 نانومتر فقط! المودم الجديد يدعم تقنية الاتصال mmWave-Sub6 مع القدرة على التكيف مع نوعية الشبكات المحيطة في أي مكان.

مودم سنابدراجون X65 يدعم أيضًا خاصية PowerSave 2.0 والتي تؤهله لتوفير الطاقة بالرغم من أن اتصال شبكات الجيل الخامس مكلف جدًا من حيث الطاقة، أضف إلى ذلك وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والتي تحسن عمل المودم وتحسن الاتصال بشبكات الجيل الخامس بشكل عام.

• ميدياتك تكشف عن مودم MediaTek M80 أول مودم 5G متكامل يدعم جميع الشبكات فهل تهدد كوالكوم؟

يقدّم مودم سنابدراجون X65 تنوع كبير من حيث نوعية الأجهزة التي يعمل عليها، هذا حيث أنه سيقبل العمل على الأجهزة اللوحية وعلى أجهزة الكمبيوتر وليس فقط على الهواتف الذكية، أما من حيث موعد الظهور فهو سيظهر في معالجات سنابدراجون الرائدة في بدايات العام 2022، أي بعد عام كامل.