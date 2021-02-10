معمرة تبلغ 117 عاما تلتحق بسجل المتعافين من كورونا في فرنسا

أعلنت وكالة “أسوشتيد برس” الأربعاء، شفاء الفرنسية “لوسيل راندون” ذات 117 عاماً من فيروس كورونا، لتصبح ثاني معمرة بالعالم تشفى من الوباء بعد “كيت واتسن” البالغ من العمر 101 عام.

وأوضحت الوكالة أن “راندون” أُصيب في منتصف يناير الماضي، وتعافت بعد 3 أسابيع فقط، ولم تظهر عليها أي أعراض للفيروس، رغم أنها تعاني من فقدان البصر.

وأضافت الوكالة أن “راندون” تعيش في دار رعاية المسنين في تولون منذ سنة 2009، لافتة إلى أنه أكد إصابة 80 شخص من دار الرعاية ووفاة 10 منهم؛ إثر فيروس كورونا.

يُشار إلى أن المعمر “كيث واتسون” البالغ من العمر 101 عامًا شفى من فيروس كورونا في إبريل 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية