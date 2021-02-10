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الفيلم التونسي “الرجل الذي باع ظهره” يقترب من جائزة الأوسكار

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، المانحة لجائزة الأوسكار، القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلمٍ ناطقٍ بلغة أجنبية، والتي ضمت 15 فيلمًا؛ من بينها “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وعلّقت المخرجة عبر صفحتها على “فيس بوك”، حول الإعلان، بالقول: نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. شكرًا لكل من أحب “الرجل الذي باع ظهره”.

والفيلم، من بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي، وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة، سواءً التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيًا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا، ومهرجان الجونة في مصر.

ويتناول فيلم “الرجل الذي باع ظهره”، قصة مهاجر سوري غادر بلده؛ هربًا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا، حيث تعيش الفتاة التي يحبها، وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشمًا على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته، من جديد، بسبب القرار الذي اتخذه.

ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام من “إيران وفرنسا ورومانيا والنرويج وتايوان وهونج كونج وروسيا وساحل العاج وتشيلي والمكسيك وجواتيمالا وجمهورية التشيك والبوسنة”.

ويُقام حفل توزيع الدورة “93” للأوسكار يوم 25 أبريل، في هوليوود بمدينة لوس أنجيلوس، ويُبث عالميًا عبر شبكة “إيه.بي.سي” التلفزيونية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يعني ما ستجدونه من حثالات البشر ..؟!! حارقات القرأن الكريم ـ مريضات ومرضى النفوس ـ ناكراات حتى لابائهن وأجدادهم ـ مصابين بشتى أنواع الامراض والعقد من ذعارة وعصيان دون وجود حد لهؤلاء السفلة وما ينشرونه من فساد لأخلاق المجتمع الاسلامي ومناهجه التربوي ..؟!!!

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