ماذا تفعل بسماعة AirPods القديمة ذات البطارية التالفة؟

لعل أبرز مشكلة في سماعات AirPods – بعد مشكلة ضياعها – هي تراجع أداء البطارية بعد سنوات متفاوتة من الاستخدام. فما هي خيارات المستخدم الذي يملك سماعة AirPods قديمة لها بطارية تالفة أو سيئة للغاية؟

ابل أطلقت الجيل الأول من سماعة AirPods نهاية عام 2016 ثم الجيل الثاني في بداية عام 2019، وفي نهاية العام نفسه أطلقت سماعة AirPods Pro الأغلى ثمناً.

مشكلة تراجع أداء البطارية لا تظهر إلا بعد سنوات تختلف وفقاً لاستخدام كل مستهلك، لكنها نتيجة حتمية ونهائية لكافة بطاريات الليثيوم في السماعات اللاسلكية والأجهزة عموماً.

إذا كنت تمتلك سماعة AirPods قديمة ببطارية تالفة فلا يوجد أمامك سوى ثلاثة خيارات:

محاولة بيعها.

التخلص منها وشراء واحدة جديدة.

إصلاح واستبدال البطارية.

قد لا يكون البيع خياراً منطقياً، لأنك ستقوم ببيع السماعات بثمن بخس هذا إن وجدت أصلاً من يشتري السماعات القديمة.

التخلص من السماعات القديمة وشراء أخرى جديدة هو الخيار الشائع وسط المستهلكين، فهو يظن أن السماعات قد انتهى عمرها الافتراضي وأن الوقت قد حان لشراء سماعات جديدة. أسعار سماعات AirPods تتراوح بين 160 إلى 250 دولاراً أمريكياً، لذا فهو خيار مكلف.

هناك حل وسط يتمثل في إصلاح سماعات AirPods القديمة ذات البطارية سيئة الأداء باعتبار البطارية هي الجزء التالف في السماعة فقط مع سلامة باقي المكونات الداخلية.

إصلاح و استبدال بطارية سماعة AirPods

كما نعلم جميعاً فإن سماعات AirPods صغيرة الحجم مما يجعل عملية إصلاحها صعبة وإن لم يقم بها شخص مختص ذو خبرة فسوف يتلف السماعات بالكلية.

لحسن الحظ، فإن ابل و وكلاءها المعتمدين يقدمون خدمة إصلاح واستبدال بطارية سماعات AirPods القديمة المتراجع أدائها والتي لا تدوم طويلاً.

تكلفة إصلاح واستبدال بطارية سماعات AirPods أو AirPods Pro هي في حدود 50 دولاراً أمريكياً للسماعة الواحدة، أي 100 دولاراً أمريكياً لكلتا السماعتين معاً، وهذا أرخص من شراء واحدة جديدة.

إذا كان المستهلك مشتركاً في خدمة ابل كير بلس فسوف يحصل على عملية الإصلاح مجاناً. ضمان ابل العادي لا يغطي عملية إصلاح واستبدال البطارية القديمة، فقط عيوب الصناعة وهي تظهر مبكراً ولا تحتاج لسنوات.

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