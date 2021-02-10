الصحة العالمية تسجل انخفاض بنسبة 17% في إصابات كورونا خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم انخفض في الفترة من 1 فبراير إلى 7 فبراير بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة -على موقعها- إنه للأسبوع الرابع على التوالي، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها، وأنها سجلت في العالم حتى 7 فبراير الحالي 105 مليون و429 ألف و382 إصابة ومليوني و302 ألف حالة وفاة.

ورصدت المنظمة انخفاض كبير في الإصابات بأفريقيا بنسبة 22% وفي أوروبا بنسبة 19% والأميركتين بنسبة 17%، ومعدلات الوفيات في هذه المناطق على التوالي بنسبة 30% و13% و4%، أما جنوب شرق آسيا فأن معدل الوفيات بلغ 21% وشرق البحر المتوسط نسبة 16%.

وأكدت المنظمة أن في الأمريكيتين أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص خلال أسبوع وتوفي أكثر من 45 ألفا، أما فأوروبا زاد عدد الحالات بأكثر من 1.1 مليون والوفيات بأكثر من 33 ألفا، وفي جنوب شرق آسيا حدد الأطباء أكثر من 177 ألف حالة إصابة جديدة فيما توفي أكثر من 2.5 ألف شخص.

ولفتت المنظمة أن الولايات المتحدة تواصل الصدارة في أعداد المصابين حيث سجل أكثر من 871 ألف حالة جديدة خلال أسبوع، تليها البرازيل في المركز الثاني بأكثر من 328 ألف إصابة ثم فرنسا بأكثر من 136 ألف وأخرها روسيا بأكثر من 116 ألف إصابة في أسبوع.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أنها سجلت انخفاضا في انتشار عدوى فيروس كورونا على مستوى العالم بنسبة 10%.

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