صورة لحريق غابة في أستراليا تحصل على أحسن صورة للحياة البرية لعام 2020

حصلت صورة درامية التقطت بواسطة طائرة بدون طيار على لقب أحسن صورة للحياة البرية في عام 2020 والتي تبين حريق غابات مدمر في أستراليا وتظهر خطاً نارياً في منتصف الغابة يفصل المساحات الخضراء عن المساحات المتفحمة.

وقال ملتقط الصورة روبرت إروين، وهو ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين أنه متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة وأضاف أنه التقط الصورة عندها لاحظ وجود دخان في الأفق وسارع في اطلاق طائرته بدون طيار لأن بطاريتها أوشكت على النفاذ.

وتعتبر هذه المسابقة جزءًا من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية وحصلت المسابقة على أكثر من 55 ألف صوت من جميع أنحاء العالم.

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