قريبًا.. إصدار معجم “ألف ليلة وليلة” للمغربي محمود عبد الغني

تصدر دار “خطوط وظلال” في الأردن، قريبًا، كتابًا جديدًا للكاتب المغربي محمود عبد الغني، بعنوان “معجم (ألف ليلة وليلة)”.

وقال عبد الغني، في تقديم كتابه: وضع معجم لـ”ألف ليلة وليلة”، يعمق من مفاهيمها ويوسع مصطلحاتها ويضع اليد على تاريخها المركب، وموضوعاتها المهيمنة التي تنفتح، وأحياناً تتكرر دون نهاية، هي قضية هذا المعجم الكُبرى.

وأضاف: هذا الكتاب المدهش الذي يرفض مغادرة الذاكرة، والتحليل الأدبي، والترجمات من اللغات، والنقد المقارن والأسلوبي في الجامعات والمدارس عبر العالم، قد تعددت أسماؤه من طبعة إلى أخرى.

وأردف المؤلف أن الناشر في سنة 1835 وضع له عنوان “كتاب ألف ليلة وليلة”، في حين أن مخطوط سنة 1809 كان يحمل عنوان “ألف ليلة وليلة وحكايات قديمة”.

وأشار إلى أن هذه الـ”حكايات القديمة” وحدها كانت موضوع درس تحليلي مقارن، تصنيفي وترتيبي، من طرف مجموعة من الباحثين، في مقدمتهم المؤرخ الفرنسي جان – كلود غارسان، الذي وضع كتابًا مرجعيًا أثمر قراءة تاريخية للكتاب.

وتابع “عبد الغني”: رغم ما يعانيه المؤرخ من صعاب أمام ما ينتجه الخيال الأدبي، لكن هذا العناء يذوب أمام ركام الوثائق الذي يجد نفسه محاطاً بها، وذلك أنتج ما يمكن تسميته (رد فعل المؤرخ)، الذي لا يكاد يختلف عن ردود فعل النقاد والقراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية