مزاد علني يقام بمدينة نيويورك يضم صخور القمر وقطعاً من المريخ

أجرت دار “كريستي” للمزادات أمس الثلاثاء مزاد علني عبر الإنترنت بمدينة نيويورك لبيع 75 نيزكاً مذهلاً مقابل أقل من 250 دولاراً وحتى أكثر من 180 ألف دولار وستكون القطع من الغلاف الجوي للقمر والمريخ.

ومن أبرز القطع المتوفرة في المزاد هو حجر نيزكي يزن زهاء 16 رطلاً، ويمكن أن يشهد مبيعات قياسية تبلغ 180 ألف دولار، والمميز به أنه عندما هبط الى الأرض لم ينقلب أو ينعكس و حافظ على اتجاه ثابت طوال هبوطه.

وسيستمر المزاد العلمي حتى 23 من الشهر الجاري ويحتوى على عدد كبير من النيازك غير العادية منها نيزك حديدي كبير عُثر عليه في أوديسا، تكساس، ومن المتوقع أن يكلف 50 الف دولار.

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