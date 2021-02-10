نوال الزغبي: “كورونا” سيغادرنا ويرحل عنّا.. ولو بعد حين

ذكرت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، أن الفن أول المتأثرين، بالكوارث، ويشهد حاليًا حالة شلل، في العالم أجمع.

وقالت: الإنسان سيقاوم في ظل صراع أليم يعيشه، ومن الأكيد أن لكل شيء نهاية و”كورونا” سيغادرنا ويرحل عنا ولو بعد حين.

وأضافت “نوال” في حديث لـ”الشرق الأوسط”: نعيش منذ نحو عام في ظروف استثنائية، قيدتنا من جميع النواحي. فشعرت أني من خلال هذه الأغنية سأساهم في تحدي الوباء، والتحدي عنصر أساسي في معركة البقاء التي نخوضها إلى جانب اتباعنا كل أساليب الوقاية.

وأردفت: قدمت للناس عملاً ينبض بالحيوية كي ينهلوا منه الطاقة الإيجابية التي يحتاجونها، فالحياة مستمرة ولن تتوقف.

وتابعت الفنانة اللبنانية: أنا سعيدة بأن الناس تفاعلوا مع الأغنية، ولمسوا الرسالة التي أردت إيصالها، إن من خلال لحنها وكلامها أو من خلال كليبها المصور.

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