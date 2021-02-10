الجينز الملون.. أيقونة الموضة للنساء في 2021

أصبح السروال الجينز الملون أحدث صيحات الموضة النسائية في 2021، بعدما ظهرت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Chanel وIsabel Marant و Balmain وStella McCartney و Acne Studios.

ونشرت مجلة “Elle” أن السروال الجينز يتألق هذا العام بكل ألوان قوس قزح، معطيًا المظهر، لمسة جاذبية وبهجة، تنهي أجواء الكآبة السائدة حاليًا في ظل جائحة “كورونا”.

وكشفت المجلة أن السروال الجينز يزهو هذا العام بالوردي والأحمر والأصفر والأخضر والسماوي والبرتقالي والبنفسجي.

وأشارت إلى إمكانية تنسيق السروال الجينز الملون مع قطع فوقية ذات ألوان هادئة، للخروج بإطلالة أنيقة بعيدة عن التكلف والمبالغة.

ولفتت إلى أن الألوان الزاهية تزين الجاكت الجينز والتنورة الجينز والفساتين.

جدير بالذكر أن الجينز الملون يعتبر وسيلة ممتعة وعصرية لخلط المظهر مع الدنيم الكلاسيكي دون بذل مجهود كبير، علمًا بأن مظهر الجينز الملون مع الجزء العلوي الخاطئ قد يبدو باهتًا للغاية أو غير متوازن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية