افتتاح فندق منحوت كامل من الثلج في مقاطعة كيبيك بكندا

استخدم في بناء فندق جليدي بالكامل في مقاطعة كيبيك بكندا حوالي 40 ألف طن من الجليد ليصبح الفيلم الكرتوني “فروزن” واقعاً في كندا حيث أن أم شيء فيه مبني من الثلج بما في ذلك غرف وصالة وحتى كنيسة زفاف.

ونحت بداخل غرف الفندق التي يبلغ عددها 21 غرفة وجناحاً أعمال فنية ونقوش معقدة على الجدران، وأسرة كبيرة مصنوعة من الجليد وحتى مدفأة صغيرة لم تصنع من الجليد.

وأبرز ما يميز هذا الفندق هو المعالم البارزة كالتماثيل الجليدية الكبيرة فضلاً عن المطعم المصنوع من الجليد والذي يحتوي على طاولات وأرائك يمكن الاسترخاء عليها بكل أريحية.

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