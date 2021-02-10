قامت هواوي اليوم برفع دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة الأمريكية، وهذه المرة هواوي قررت أن تركز جهودها ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية Federal Communications Commission بدلًا من الحكومة الأمريكية بأكملها، وهذا حيث أن هذه اللجنة قد صنّفت هواوي في وقت سابق كخطر قومي على البلاد.

هواوي تطالب رسميًا برفع الحظر عنها في مجال الاتصالات

طبقًا لأحدث التقارير، العملاقة الأمريكية قد ذكرت في شكوتها الأحدث أن هذا الحظر يؤثر اقتصاديًا على الشركة وعلى الاقتصاد الأمريكي أيضًا، هذا بعدما صنفت اللجنة الفيدرالية شركة هواوي بأنها تشكّل خطر قومي جنبًا إلى جنب مع شركة ZTE، وهذا جعل هواوي غير قادرة على بيع معدات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل معها نظرًا لهذا السبب.

بعد كل هذا قام الرئيس السابق دونالد ترامب أيضًا بتوقيع قرار يمنع الشركات الأمريكية وبعض الشركات غير الأمريكية أيضًا من التعاون مع الشركات المصنفة بأنها خطر قومي، ومنهم هواوي بالطبع، كما أن الولايات المتحدة قد دعمت شركات الاتصالات بأكثر من مليار دولار نظرًا لخسارتهم العلاقات مع هواوي!

حتى الآن لم تظهر أي نتائج للدعوى القضائية الجديدة بالطبع، لكن لا ننسى أن رئيس هواوي التنفيذي ومؤسسها قد صرّح منذ أيام قليلة أن الشركة تبحث في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة جو بادين.