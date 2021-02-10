خفر السواحل الأمريكي ينقذ رجلاً تعرض لهجوم من دب في ألاسكا

تمكنت فرق خفر السواحل الأمريكي من إنقاذ رجل تعرض لهجوم من قبل دب بني خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث خرج مع مجموعة من الأصدقاء في نزهة تزلج في الريف بالقرب من مدينة هينز بولاية ألاسكا.

وبحسب إدارة الأسماك والألعاب في ألاسكا فإنه أيقظ أنثى الدب البني التي كانت تحمي شبلها على الأرجح عن غير قصد وعندما تعرض للهجوم تظاهر بأنه ميت مما أدي الى إنقذ حياته.

وسارع اثنين من المتزلجين الآخرين الى تقديم الإسعافات الأولية للرجل والاتصال بخفر السواحل، وقال الملازم ويل سيروكمان أن الأجهزة المتوفرة مع الأشخاص قدمت إحداثيات دقيقة عن موقعهم.

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