الولايات المتحدة.. امرأة نفذ منها مُثبت الشعر فوضعت غراء

امرأة من لويزيانا نفد لديها مثبت الشعر فعمدت إلى الغراء لتثبيته، لكن عزاءها ربما أن أعداد متابعيها زادت بشكل كبير خصوصا على حسابها في إنستغرام وتيك توك.

ورغم أن عبوة الغراء كتب عليها أنه يستطيع تثبيت القماش والخشب، وكتب عليه تحذير مفاده تجنب ملامسته للوجه والعين فقد يتسبب بتهيجهما، لكنه لم يذكر أي شيء له علاقة بالشعر.

وبحسب المعلومات على عبوة الغراء، لا يفترض أن يلامس هذا الغراء القوي، الذي يشكل الأسيتون والبروبان أبرز مكوناته، الجلد، لأنه قد يسبب تهيجا خطيرا.

تعود الحكاية أو الكارثة أو الدراما إلى المرأة تيسيكا براون، البالغة من العمر 40 عاما، التي نشرت فيديو لها مستعينة بتطبيق تيك توك، وقالت فيه “مرحبا بكم جميعا. لأولئك منكم الذين يعرفونني يعرفون أن شعري كان هكذا لمدة شهر تقريبا الآن. ليس باختياري. لا، ليس باختياري”.

في الفيديو تبدو خصلات شعر تيسيكا الطويلة إلى الجانب وتعود إلى جديلة طويلة. ليست هناك شعرة واحدة في غير محلها، لكنها أوضحت أن هناك سببا مؤسفا لذلك.

وقالت “عندما أقوم بتصفيف شعري، أود أن أنهيه باستخدام القليل من مثبت الشعر Göt2b Glued Spray، كما تعلمون، فقط لإبقائه في مكانه. حسنا، نفد من عند مثبت الشعر هذا، لذلك استخدمت هذا الغراء ’غوريلا غلو‘.. لقد كانت فكرة سيئة، سيئة، سيئة”.

ثم أدارت رأسها لتظهر كيف حول رذاذ الغراء شعرها إلى خوذة صلبة وثابتة، بحسب ما ذكرت الديلي ميل البريطانية.

وقلت “انظروا، لا يتحرك. هل تسمعون ما أقوله لكم؟ إنه لا يتحرك.. لقد غسلت شعري 15 مرة ولم يتحرك. لقد أصبح صلبا وقاسيا”.

وأضافت، وهي على وشك البكاء، أن شعرها ملتصق على رأسها “على هذا النحو منذ شهر”.

وأنهت تيسيكا مقطع الفيديو الخاص بها بنصيحة: “إذا نفد مثبت الشعر لديكم، فلا تستخدموا هذا مطلقا تقصد الغراء. إلا إذا كنت تريد أن يظل شعرك هكذا إلى الأبد”.

وتسبب سلوك تيسيكا بمأساة، حيث حاولت إذابة الغراء بشتى الطرق واستخدمت الكثير من المنتجات والمستحضرات ومنها زيت جوز الهند للتخلص منه، ولكن دون جدوى، بينما اقترح عليها مستخدمو الإنترنت عددا كبيرا من الحلول.

وبعدها لجأت إلى مركز طبي، حيث قضت 22 ساعة في غرفة الطوارئ، واستعان الأطباء بمادة الأسيتون لإزالة الغراء، لكن المحاولة باءت بالفشل، وتسببت لها بالتهاب بفروة رأسها.

ثم قامت بزيارة صالون تجميل، فلم تنجح إلا في قص الجديلة في محاولة للسماح للهواء بالتسرب إلى فروة رأسها.

واضطرت تيسيكا إلى اللجوء إلى طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة المشكلة، فتمكنت من جمع أكثر من 15 ألف دولار قبل عملية جراحية قد تُجرى لها.

ونشرت شركة صناعة الغراء “غوريلا غلو” عبر “تويتر” تعليقا عبرت فيه عن أسفها “للحادث غير المرغوب فيه”، وأبدت سعادتها بكون تيسيكا طلبت المشورة الطبية.

وأوضحت الشركة أن “هذا الوضع فريد من نوعه نظرا إلى أن هذا المنتج غير موصوف للشعر لأنه يعتبر دائم الالتصاق”، كما أفادت فرانس برس.

ووجهت براون نداء عبر موقع “غو فند مي” دعت فيه إلى التبرع لها لكي تتمكن من تغطية تكاليف علاجها الطبي، وقد جمعت بالفعل أكثر من 15 الف دولار الثلاثاء.

ونشر موقع “تي إم زي” مقطع فيديو تم تصويره الثلاثاء تتولى فيه صديقة تيسيكا بقص ذيل شعرها وتطبيق منتج جديد ولكن من دون نجاح.

وتتوجه تيسيكا براون إلى لوس أنجلوس هذا الاسبوع “للقاء جراح التجميل مايكل أوبينغ الذي سيزيل الغراء”، على ما قالت الناطقة باسم الطبيب لوكالة فرانس برس.

وأشار الموقع إلى أن مايكل أوبينغ هو الذي قدم خدماته بشكل عفوي مجانا إلى تيسيكا التي ناهز عدد متابعيها على “تيك توك” 800 ألف و700 ألف متابع على إنستغرام، مع العلم أن تكلفة العملية تصل إلى أكثر من 12 ألف دولار.

كذلك عرضت مصففة شعر بيونسيه، نيل فارينا، المساعدة عبر حسابها على “إنستغرام”.

شعرها قبل وضع الغراء اللاصق

بعد وضع الغراء

