سامسونج أدت بشكل ممتاز فيما يتعلّق بإرسال التحديثات لهواتفها، والتحديثات الأخيرة قد شملت واجهة OneUI 3.1 لعدد كبير من الهواتف، وهي الواجهة التي تم الكشف عنها بالتزامن مع الكشف عن سلسلة جالكسي S21، وبالفعل بدأت الواجهة الجديدة في الوصول لهواتف مختلفة من الشركة، لذلك نشارككم في هذا المقال أهم مميزات هذه الواجهة هذا مع مقارنة بين التغييرات قبل وبعد في واجهة OneUI 3.1 مقارنةً مع OneUI 3.0.

قائمة بجميع المميزات الجديدة في واجهة OneUI 3.1

1- خاصية Google Discover

أولى الخواص الجديدة في التحديث هي خاصية Google Discover، وهي التي تتيح لك التعديل على اللانشر الرئيسي في هواتف سامسونج والاعتماد على خدمات جوجل بدلًا من خدمات سامسونج فيما يخص الأخبار وما إلى ذلك.

2- التحكم في أجهزة جوجل المنزلية

قامت سامسونج بدمج خواص التحكم في الأجهزة الموجودة في نظام أندرويد 12 لتكون الآن جزءًا من واجهة OneUI 3.1 ومن تطبيق SmartThings أيضًا، وهو ما سيسهل التحكم في الأجهزة المنزلية.

3- تكامل أكبر مع Google Duo

في OneUI 3.1 أصبح التكامل مع تطبيق Google Duo لمكالمات الفيديو أفضل من أي وقت مضى، الآن يمكنك الاعتماد على التطبيق كتطبيق مكالمات فيديو افتراضي بكل سهولة وسيكون لديك زرّ Duo بشكل افتراضي في تطبيق المكالمات.

4- تأثيرات على مكالمات الفيديو

الواجهة الجديدة تسمح لك بإضافة تأثيرات على مكالمات الفيديو بشكل مباشر من خلال خيارات Advanced Features الموجودة في الإعدادات وهي التي تشمل -ولا تقتصر على- تشويش الصورة الموجودة في الخلفية.

5- إمكانية إزالة معلومات الموقع الجغرافي من الصور

سيظهر لك الخيار بسهولة عندما تقوم بمشاركة الصور!

6 – استكمال العمل على التطبيقات

ستتيح لك هذه الخاصية ببساطة أن تكمل استخدام أي تطبيق تستخدمه حاليًا من على أي جهاز جالكسي آخر عليه نفس حساب سامسونج الخاص بك ويأتي بنفس إصدار الواجهة! كل ما عليك فعله هو فتح قائمة التطبيقات المفتوحة Recent Apps وتشغيل البلوتوث بين الجهازين.

7 – وضع حماية العين

التحديث الجديد يقدم وضع حماية العين Eye Comfort Shield والذي يتيح لك حماية عينيك من الإضاءة الضارة من خلال الاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي في الهاتف! كما يمكنك اختيار مستوى الإضاءة الصفراء والزرقاء الذي تريده بمنتهى الدقة.

7 – خاصية Object Eraser في واجهة OneUI 3.1

واجهة OneUI 3.1 تضم أيضًا خاصية إزالة العناصر Object Eraser والتي تسمح لك بإزالة أي عنصر لا تريده من ضمن الصورة وهذا بمجرد الضغط على هذا العنصر في ظل وجود الخاصية، وبالطبع هي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

8 – تحسينات الكاميرا في OneUI 3.1

الواجهة الجديدة تضم أوضاع وتحسينات للكاميرا مثل وضع Director’s View والذي يسمح لك بالتقاط الصور من جميع كاميرات الهاتف في نفس الوقت وكذلك الفيديو، أضف إلى ذلك خاصية Vlogger View لاستخدام الكاميرات الخلفية والأمامية في نفس الوقت بدون مشكلة، هذا بجانب خاصية تحسين التركيز Focus Enhancer!