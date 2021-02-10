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أسعار سماعات ابل AirPods – أسعار فبراير 2021

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

سماعات AirPods اللاسلكية من ابل تعتبر الخيار الأفضل والأول لمستخدمي هواتف الايفون وأجهزة ابل المختلفة الأخرى نظراً للتوافق المثالي بينها. في هذا المقال نستعرض أسعار سماعات ابل AirPods في الأسواق العالمية وبعض الأسواق العربية.

سماعات AirPods و AirPods Pro

أسعار سماعة ابل AirPods الرسمية العالمية

الأسعار الآتية هي الأسعار الرسمية لسماعات AirPods بحسب الموقع الرسمي لأبل. الأسعار المحلية من المفترض أن تكون في نفس النطاق أو أغلى قليلاً بالأخذ في الاعتبار أسعار صرف العملات بين الدولار وعملة بلدك وكذلك الجمارك والضرائب.

  • سعر سماعة AirPods مع علبة الشحن العادية: 160 دولاراً أمريكياً.
  • سعر سماعة AirPods مع علبة الشحن الداعمة للشحن اللاسلكي: 200 دولاراً أمريكياً.
  • سعر سماعة AirPods Pro مع علبة الشحن الداعمة للشحن اللاسلكي: 250 دولاراً أمريكياً.
  • سعر علبة الشحن فقط الداعمة للشحن اللاسلكي (في حالة تلفها أو ضياعها) : 80 دولاراً أمريكياً.
  • سعر سماعة Powerbeats Pro من ابل: 250 دولاراً أمريكياً.
  • سعر سماعة AirPods Max (سماعات الرأس اللاسلكية) : 550 دولاراً أمريكياً.
AirPods Max

 

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