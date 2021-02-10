أسعار سماعات ابل AirPods – أسعار فبراير 2021

سماعات AirPods اللاسلكية من ابل تعتبر الخيار الأفضل والأول لمستخدمي هواتف الايفون وأجهزة ابل المختلفة الأخرى نظراً للتوافق المثالي بينها. في هذا المقال نستعرض أسعار سماعات ابل AirPods في الأسواق العالمية وبعض الأسواق العربية.

أسعار سماعة ابل AirPods الرسمية العالمية

الأسعار الآتية هي الأسعار الرسمية لسماعات AirPods بحسب الموقع الرسمي لأبل. الأسعار المحلية من المفترض أن تكون في نفس النطاق أو أغلى قليلاً بالأخذ في الاعتبار أسعار صرف العملات بين الدولار وعملة بلدك وكذلك الجمارك والضرائب.