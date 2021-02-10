وضعت الغراء على شعرها.. ووقعت في ورطة كبيرة

لم تكن الأمريكية تيكسيكا براون التي تقيم في ولاية لويزيانا تعلم أنّ استخدامها الغراء عوضاً عن مثبت الشعر سيسبب لها مشكلةً كبيرة.

حيث ظهرت المرأة الأمريكية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك تحدثت من خلاله عن التجربة الصعبة التي تعيشها.

وقالت إنّ مثبت الشعر نفد من عندها، وأنّها استخدمت غراء من نوع قوي جداً، ووصفت التجربة بالشديدة السوء، وقالت إنّها ستبكي لأنّ شعرها ملتصق بهذه الطريقة منذ شهر.

وأكدّت المرأة الأربعينية أنها راجعت مستشفى تشالميت، واستخدامها العديد من الوصفات التي لم تجدِ نفعاً، وقالت إنّ الحل الوحيد أمامهم هو إجراء عملية جراحية.

من جهةٍ أخرى قالت شركة جوريلا جلو المصنعة للغراء إنّ تصرف تيكسيكا بطلب المشورة الطبية كان صحيحاً.

يذكر أن المرأة الأمريكية أطلقت حملة تبرع من أجل العلمية على موقع جوفند مي وتمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 15 ألف دولار أمريكي.

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