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وضعت الغراء على شعرها.. ووقعت في ورطة كبيرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تكن الأمريكية تيكسيكا براون التي تقيم في ولاية لويزيانا تعلم أنّ استخدامها الغراء عوضاً عن مثبت الشعر سيسبب لها مشكلةً كبيرة.

حيث ظهرت المرأة الأمريكية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك تحدثت من خلاله عن التجربة الصعبة التي تعيشها.

وقالت إنّ مثبت الشعر نفد من عندها، وأنّها استخدمت غراء من نوع قوي جداً، ووصفت التجربة بالشديدة السوء، وقالت إنّها ستبكي لأنّ شعرها ملتصق بهذه الطريقة منذ شهر.

وأكدّت المرأة الأربعينية أنها راجعت مستشفى تشالميت، واستخدامها العديد من الوصفات التي لم تجدِ نفعاً، وقالت إنّ الحل الوحيد أمامهم هو إجراء عملية جراحية.

من جهةٍ أخرى قالت شركة جوريلا جلو المصنعة للغراء إنّ تصرف تيكسيكا بطلب المشورة الطبية كان صحيحاً.

يذكر أن المرأة الأمريكية أطلقت حملة تبرع من أجل العلمية على موقع جوفند مي وتمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 15 ألف دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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