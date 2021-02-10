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الأفوكادو.. بيت الفيتامينات وصديق القلب والعين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ المركز الألماني للتغذية احتواء الأفوكادو على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للصحة.

وقال المركز الألماني إنّ الأفوكادو يحتوي على فيتامين B5، فيتامين B6، فيتامين E، وفيتامين K بالإضافة إلى غناه بحمض الفوليك، البوتاسيوم، الحديد، الزنك، والمغنيسيوم.

ويتميز الأفوكادو بقدرته على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وعلى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار المركز الألماني لغنى الأفوكادو بالألياف الغذائية التي تساعد على تنشيط الهضم، وتطيل الإحساس بالشبع، مما يساعد على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة كحمض الأوليك الذي يحتوي على مادتي لوتين وزياكسانثين الضروريتين لصحة العين، والذي يحد من الالتهابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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