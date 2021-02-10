عامل توصيل جائع يأكل البيتزا.. ويعتذر لصاحبتها

تفاجأت الطالبة الجامعية إيلي إلياس التي تعيش في لندن بوصول رسالة غريبة من عامل التوصيلات، حيث اعتذر منها لتناوله وجبة الطعام التي طلبتها من مطعم في لندن.

وكانت طالبة الحقوق التي تبلغ من العمر 21 عاماً قد طلبت وجبة مكونة من قطعتين من البرغر، ورقائق البطاطا، ولفائف الدجاج، بقيمة 20 دولارا من المطعم من خلال تطبيق “أوبر إيتس”.

وقالت إيلي إنّها تلقت رسالة من التطبيق بأنّ الطعام في الطريق إليها، وبأنّ السائق في مكان قريب قبل أن تفاجأ بوصول رسالة من السائق اعتذر من خلالها عن تناوله طعامها.

وأشارت إيلي إلى أنّها تواصلت مع الشركة وحصلت على وجبة أخرى بشكل مجاني، وقالت إنّها لن تشتكي على العامل الجائع، لأنّها لا ترغب في أن تكون سبباً في فصله من العمل.

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