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عامل توصيل جائع يأكل البيتزا.. ويعتذر لصاحبتها

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت الطالبة الجامعية إيلي إلياس التي تعيش في لندن بوصول رسالة غريبة من عامل التوصيلات، حيث اعتذر منها لتناوله وجبة الطعام التي طلبتها من مطعم في لندن.

وكانت طالبة الحقوق التي تبلغ من العمر 21 عاماً قد طلبت وجبة مكونة من قطعتين من البرغر، ورقائق البطاطا، ولفائف الدجاج، بقيمة 20 دولارا من المطعم من خلال تطبيق “أوبر إيتس”.

وقالت إيلي إنّها تلقت رسالة من التطبيق بأنّ الطعام في الطريق إليها، وبأنّ السائق في مكان قريب قبل أن تفاجأ بوصول رسالة من السائق اعتذر من خلالها عن تناوله طعامها.

وأشارت إيلي إلى أنّها تواصلت مع الشركة وحصلت على وجبة أخرى بشكل مجاني، وقالت إنّها لن تشتكي على العامل الجائع، لأنّها لا ترغب في أن تكون سبباً في فصله من العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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