يارا تحتفل بوصول أغنية “ما بعرف” لـ200 مليون مشاهدة

احتفلت النجمة اللبنانية يارا بوصول أغنيتها ما بعرف إلى 200 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

ونشرت النجمة اللبنانية على حسابها في إنستغرام منشوراً شكرت فيه جمهورها الذي ساهم في وصول الأغنية التي أطلقتها في العام 2015 لهذا الرقم الكبير. وعبّرت النجمة اللبنانية عن سعادتها لكونها أول مغنية لبنانية تحقق هذا الإنجاز.

وكانت الفنانة اللبنانية قد انتهت مؤخراً من تسجيل أولى أغاني ألبومها الجديد الذي سيحمل اسم “غير الناس”، والمتوقع طرحه في شهر فبراير الجاري.

يذكر أنّ ألبوم يارا الجديد سيكون باللهجة الخليجية وسيحتوي على 8 أغاني من تأليف وتلحين مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي.

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