HTC تكشف عن هاتف رخيص.. إليك مواصفاته

أعلنت شركة HTC التايوانية عن هاتف جديد رخيص الثمن أطلقت عليه HTC Wildfire E lite.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio A20، ونظام تشغيل Android 10 GO.

وزودت الشركة التايوانية الهاتف بشاشة LCD مقاس 5.45 بوصة وجودة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 8 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ Micro USB.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 103 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية