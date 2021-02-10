جديد EXpanscape.. حاسوب بـ7 شاشات.. والسعر “سر”

كشفت شركة Expanscape عن حاسوب جديد ب7 شاشات أطلقت عليه Aurora 7.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i9-9900K، ومعالج رسوميات NVidia GTX 1060 ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت Exapanscape حاسوبها بشاشة رئيسية مقاس 17.3 بوصة ودقة عرض 4K، بالإضافة لوجود 3 شاشات أخرى بنفس الدقة والحجم، في حين ستأتي الشاشات ال3 الأخرى بحجم 7 بوصة.

وسيبلغ حجم الرام 64 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بقوة 148 تساعد على تشغيل الشاشات الإضافية، ومجموعة من المنافذ

يذكر أن Exapanscape ترغب في أن يبقى سعر الحاسوب سرياً، لذلك ستوقع مع المشترين وثيقة تمنعهم من كشف السعر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية