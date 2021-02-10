منوعات

تلفاز ثوري من شاومي بشاشة 75 بوصة QLED 4K

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن تلفاز جديد بشاشة مقاس 75 بوصة ومواصفات مميزة أطلقت عليه Mi TV Q1.

وزودت الشركة الصينية التلفاز الجديد بشاشة QLED 4K مقاس 75 بوصة ومعدل تحديث 120HZ.

ويتميز التلفاز الجديد بدعمه تقنيات Quantum dot، Dolby Vision، وHDR10 Plus، وبتغطيتها معايير ألوان NTSC بنسبة 100% مع تدرج لوني.

وسيعمل التلفاز الجديد بنظام تشغيل Android 10، وسيدعم التحكم بالأوامر الصوتية من خلال إلقاء الأوامر على وحدة MI.

وسيحتوي التلفاز الجديد على وحدة تحكم عن بعد مخصصة لمنصة نتفليكس، وأمازون، وميكرفون لدعم الأوامر الصوتية من بعد 3 أمتار، منفذ HDMI2.1، مكبرات صوتية، تقنية Dolby Audio، وDTS-HD لصوتيات متعددة الاتجاهات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق التلفاز الجديد في الأسواق العالمية في مارس القادم بسعر يتراوح ما بين 1299 و1566 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك