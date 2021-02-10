تلفاز ثوري من شاومي بشاشة 75 بوصة QLED 4K

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن تلفاز جديد بشاشة مقاس 75 بوصة ومواصفات مميزة أطلقت عليه Mi TV Q1.

وزودت الشركة الصينية التلفاز الجديد بشاشة QLED 4K مقاس 75 بوصة ومعدل تحديث 120HZ.

ويتميز التلفاز الجديد بدعمه تقنيات Quantum dot، Dolby Vision، وHDR10 Plus، وبتغطيتها معايير ألوان NTSC بنسبة 100% مع تدرج لوني.

وسيعمل التلفاز الجديد بنظام تشغيل Android 10، وسيدعم التحكم بالأوامر الصوتية من خلال إلقاء الأوامر على وحدة MI.

وسيحتوي التلفاز الجديد على وحدة تحكم عن بعد مخصصة لمنصة نتفليكس، وأمازون، وميكرفون لدعم الأوامر الصوتية من بعد 3 أمتار، منفذ HDMI2.1، مكبرات صوتية، تقنية Dolby Audio، وDTS-HD لصوتيات متعددة الاتجاهات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق التلفاز الجديد في الأسواق العالمية في مارس القادم بسعر يتراوح ما بين 1299 و1566 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية