لحماية المفاصل.. تجنب الإفراط في تناول الكافيين

قال مركز الصحة السويسري إن الإفراط في تناول الكافيين يلحق ضرراً كبيراً بالمفاصل، ويؤدي لتدمير أنسجة الغضاريف، مما يزيد من احتمال الإصابة بالفصال العظمي.

وأشار المركز السويسري إلى أنّ الداء المفصلي التنكسي المعروف بالفصال العظمي عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية التي تقلل الاحتكاك الناجم عن حركة المفاصل الدائمة والتي تعمل كوسادة لحماية العظام.

وأوضح مركز الصحة السويسري بأنّ تآكل الطبقة الواقية يؤدي لاحتكاك الأنسجة المحيطة مما يؤدي لحدوث التهابات تجعل يشعر بخشونة في المفاصل.

وللوقاية من هذا الأمر دعا المركز السويسري الناس لعدم تناول أكثر من 400 مللي غرام من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة، الشاي، الكولا، مشروبات الطاقة وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية