محامي يتحول إلى قط في جلسة محاكمة.. شاهد

تعرض المحامي رود بونتون لموقفٍ محرجٍ أثناء حضوره اجتماع فيديو مع القاضي عبر تطبيق زوم، حيث ضغط بالخطأ على فلتر القطة الذي حل محل وجهه.

حيث كان المحامي يتناقش مع القاضي روي فيرغسون من الدائرة 394 في تكساس ليضغط بالخطأ على فلتر القطة مما تسببه له بإحراج كبير.

وأكدّ المحامي للقاضي بأنّه رود الذي يتحدث معه وليس القطة، وقال إنّه طلب من مساعدته الدخول للمكتب لإزالة الفلتر عن وجوه.

من جهةٍ أخرى تفهم القاضي الأمر، وأكمل النقاش مع المحامي حتى جاءت المساعدة وأزالت الوجه عنه.

وحظي المقطع بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت عدد مشاهداته لأكثر من 20 مليون مشاهدة.

يذكر أنّ القاضي روي فيرغسون نبّه المحامين من خلال تغريدة نشرها على حسابه في تويتر لضرورة تفقد الفلاتر قبل إجراء المحادثة لأنّ أطفالهم قد يكون عبثوا بها.

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