جديد حسين الجسمي يطلق أغنية ملفت الأنظار (فيديو)

أطلق النجم الإماراتي على قناته الرسمية في يوتيوب وفي المحطات والمكتبات الموسيقية أغنيةً جديدةً حملت اسم ملفت الأنظار.

وتعد الأغنية الجديدة ثمرة تعاون مستمرة بين الجسمي والأمير نهيان بن زايد آل نهيان الذي كتب كلمات الأغنية.

وعمد الفنان الإماراتي لتلحين الأغنية بنفسه بلحنٍ رومانسي على مقام الكرد، حيث مزج في اللحن بين الآلات الغربية واللحن الخليجي.

وحققت الأغنية خلال 24 ساعة من طرحها أكثر من 320 ألف مشاهدة على يوتيوب، ونالت إعجاب عشاق النجم الإماراتي.

يذكر أنّ الأغنية الجديدة من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد.

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