أمريكي يعثر على سرطان ذهبي نادر جدا (صور)

تفاجأ الصياد الأمريكي مارلي باب أثناء سحبة شبكة الصيد بوجود سرطان كريستالي نادر في شبكة صيده.

ولأنّ اصطياد هذا النوع من السرطانات نادر للغاية ويحدث مرة كل 30 مليون محاولة قرر مارلي التبرع بالسرطان لمركز العلوم البحرية في جامعة نيو إنغلند في ماساشوستس.

من جانبهم قال علماء المركز إنّ السرطان الكريستالي يكتسب لونه بسبب طفرة جينية في البروتينات التي تغذي قشره.

وأشاروا إلى أنّ هذا السرطان يولد بحالة تعرف باسم اللوسيزم التي تجعل لونه يميل للأصفر.

أما عن سبب ندرته قال العلماء إنّ لونه الأصفر يجعله مكشوفاً وفريسةً سهلةً للحيوانات البحرية.

يذكر أن علماء مركز العلوم البحرية قرروا العناية بالسرطان الكريستالي والاحتفاظ به وعدم إعادته للمحيط

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