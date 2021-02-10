علامات الجلطة الدماغية الصامتة تستلزم الإسعاف فورا

عرّفت الطبيبة الروسية أمينة دولوفا الجلطة الدماغية الصامتة باضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية، يحدث دون أن تظهر على المريض أعراض الجلطة الدماغية التقليدية، ويمكن اكتشافها من خلال التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

وحددت الأخصائية الروسية علامات الجلطة الدماغية بالشعور بالدوخة بشكل مفاجئ، حدوث اضطراب خلال المشي، والمعاناة من مشكلات بصرية مفاجئة، وتطور الحول، والتلعثم في الكلام، والشعور بالخدر وضعف الأطراف، بالإضافة لعدم تناظر جانبي الوجه.

ودعت الطبيبة الروسية الناس لمراجعة الطبيب في حال ظهور هذه الأعراض، وذلك من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، لتأكيد أو نفي حدوث الجلطة الدماغية الصامتة.

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