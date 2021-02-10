رحيل رسام ملصقات أفلام تشارلي تشابلن.. “ليو كوبر”

رحل عن عالمنا الفنان الفرنسي الكبير ليو كوبر عن عمرٍ يناهز 94 عاماً بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

وتميز الفنان الراحل بإبداعه في عالم الملصقات، حيث قام برسم ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، بالإضافة لرسمه ملصقات مجموعة أخرى من الأفلام منها فيلم إيمانويل، ذا جرايت ديكتاتور، موردن تايمز، وذي جولد راش، بالإضافة إلى سيتي لايتس وذي كيد.

ويعد رسمه للهجوم على مقر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة من أشهر رسوماته، حيث أظهر تشارلي تشابلن مع قبعته الشهيرة على شكل هدف سقطت عليه الرصاصات.

ونال الفنان الراحل خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الجوائز أبرزها جائزة مهرجان كان السينمائي عام 1974.

يذكر أنّ الفنان الفرنسي توفي في منزله بشكل طبيعي أثناء عمله على ملصق للمجموعة الفنية المقبلة للفنان الروماني الفرنسي فلاديمير كوسما.

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