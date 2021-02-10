تويتر تستعد لإطلاق خدمات باشتراكات مدفوعة

تستعد شركة تويتر الأمريكية لإضافة بعض الخدمات المدفوعة لمنصتها التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم.

وأكدّت تقارير واردة من الشركة سعيها لفرض رسوم إضافية على استخدام خدمات تطبيق TweetDeek، بالإضافة لإمكانية توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء بمقابل مادي في حال لم تستوفِ هذه الحسابات كافة الشروط اللازمة لتوثيقها بشكل اعتيادي.

ومن المتوقع أن توفر تويتر اشتراكاً لا يحتوي على إعلانات شبيه بالاشتراك الذي توفره يوتيوب، بالإضافة لتوفير محتوى حصري مقابل اشتراك معين.

كما ستوفر إمكانية تحميل مقاطع الفيديو بجودة عالية، وتحليلات أكثر تفصيلاً حول عدد من التغريدات.

وقالت تويتر إنّها ستتيح الفرصة للمستخدمين للاشتراك بخدمة واحدة أو بعدة خدمات في آنٍ معاً.

يذكر أنّ تويتر تسعى من هذه خلال إطلاق الميزات المدفوعة لزيادة إيراداتها المالية.

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