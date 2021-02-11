لمرضى الصداع النصفي.. 5 مشروبات تغنيك عن تناول المسكنات

رغم فعالية الأدوية المسكنة في تخفيف الصداع النصفي، ولكن بمجرد أن يختفي مفعولها من الجسم، تعود الأعراض بشكلٍ أكثر حدة، وتشمل آلام الرأس وتيبس الرقبة وتقلب المزاج.وعليه، يستعرض “الكونسلتو” في الصفحات التالية، قائمة بأبرز المشروبات التي تساهم في علاج الصداع النصفي، وفقًا لموقع “Daily Meal”.

الماء

يساعد الماء على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع الأعضاء الحيوية بالجسم، وهذا ما يحتاجه مرضى الصداع النصفي، نظرًا لقلة التروية الدموية الواصلة للمخ لديهم.ولكن يجب عليهم شرب الماء الفاتر، لأن المياه الباردة تزيد من الشعور بالصداع، نتيجة للإصابة بمشكلة، تعرف باسم “تجميد الدماغ”.

2-عصير الليمون

فوائد عصير الليمون لا تقتصر على ترطيب الجسم وتقوية المناعة والشعور بالانتعاش، بل يساهم أيضًا في علاج الصداع النصفي، نظرًا لقدرته على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمكافحة للالتهاب. ولضمان الاستفادة من عصير الليمون في هذا الغرض العلاجي، يرجى تحليته بعسل النحل، لأن السكر يقلل من قيمته الغذائية ويزيد من حدة الالتهابات بالجسم

3-النعناع

يمكن الاعتماد على مشروب النعناع الدافئ في علاج الصداع النصفي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادة المنثول، التي تساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء عضلات المعدة.

ا4-لزنجبيل

يساعد الزنجبيل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم المؤكسج إلى المخ، كما يتميز بخصائصه المضادة للالتهاب، لذلك فهو من المشروبات المفيدة في علاج الصداع النصفي، خاصةً إذا تم تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الليمون إليه.

5-حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الماغنسيوم، الذي يؤدي نقصه بالجسم إلى الإصابة بالصداع النصفي والتعرض لنوباته بشكل مستمر.

ويتميز هذا النوع من الحليب باحتوائه على معادن، تعادل فعالية الأسبرين، الشائع استخدامه في تخفيف الصداع النصفي.

ويستطيع مرضى الصداع النصفي الحصول على هذه الفوائد، بتناول القليل من حبات اللوز، بشرط أن تكون نيئة، لأن المكسرات المحمصة تسبب ارتفاع ضغط الدم، بسبب محتواها العالي من الأملاح.

المصدر: الكونسلتو

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