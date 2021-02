دراسة.. تكشف فاعلية ارتداء كمامتين معا

نتائج دراسة مختبرية نشرت، أمس الأربعاء، أظهرت أن “ارتداء كمامة طبية بشكل مناسب ومريح، واستخدام كمامتين يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال العدوى بفيروس كورونا.

وبينت التجارب التي أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، إن “الطريقتين ساعدتا على الحد من التعرض للرذاذ والهباء الجوي الذي يحتمل أن يكون مصاباً بأكثر من 90٪ في عمليات المحاكاة المختبرية”.

وقالت مديرة مركز مكافحة الأمراض روشيل والينسكي للصحفيين إن “التجارب تسلط الضوء على أن الأقنعة تعمل، وتعمل بشكل أفضل عندما يتم ارتداؤها بشكل صحيح”.وفقا لما ذكرت رويترز.

وأظهرت التجارب إن القناع الطبي منع ما نسبته 42% من الجسيمات من الوصول لمرتديه، فيما منع القناع القماشي 44.3%، وفي حال ارتداء الكمامة المزدوجة فإن نسبة الحماية تصل إلى 92.5%.

وفي حال ارتداء قناع طبي واحد بشكل صحيح ومريح، ارتفعت نسبة الحماية إلى أكثر من 60%.

