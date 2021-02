الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية قالت أمس الأربعاء، إن فوائد لقاح كورونا المستجد الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تفوق أي مخاطر ويجب التوصية باستخدامه، بما في ذلك لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.

وفي توصيات أولية بشأن الجرعة، قالت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية المعنية بالتطعيم إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

ووفقا لما ذكرت وكالة رويترز، أضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، فإنه “لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه”.

وأوقفت جنوب أفريقيا توزيع اللقاح هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات من تجربة صغيرة أنه لا يحمي من المرض الخفيف إلى المتوسط الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة الآن في البلاد.

وفي سياق متصل، قال باحثون في جامعة أكسفورد، سابقاً، إن نتائج جديدة أظهرت أن لقاح “أسترازينيكا” يوفر حماية بنسبة 76% من فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر “بعد جرعة واحدة فقط”.

وتحمل هذه النتائج تطورات مهمة من حيث فعالية اللقاح بعد جرعة واحدة، علما أنه كمعظم أنواع اللقاحات التي طرحت حتى الآن، يؤخذ على جرعتين.

وكشفت نتائج الاختبارات التي أجريت على لقاح “أكسفورد أسترازينيكا”، أن الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنقل مرض “كورونا المستجد” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وفقما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وتعزز هذه النتائج الآمال في إمكانية وقف الانتشار المستمر لفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2019، وتسبب حتى اليوم بوفاة أكثر من مليونين و265 ألف شخص، وإصابة ما يقرب من 105 ملايين آخرين حول العالم.

