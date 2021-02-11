سامسونج تحضر لإطلاق هاتف جالكسي A52 في شهر مارس – هذه هي مواصفاته

هاتف جالكسي A52 هو واحد من هواتف سامسونج المنتظرة بشدة، هذا حيث أنه يأتي لخلافة هاتفيّ جالكسي A50 وجالكسي A51 وهي الهواتف التي حققت نجاح كبير في السنوات السابقة، واليوم وطبقًا لتقرير جديد أصبح لدينا معلومات أكثر عن الهاتف الجديد، هذا مع بعض الصور للتصميم المتوقع وكذلك المواصفات الخاصة به.

مواصفات وتصميم هاتف جالكسي A52

أحدث التسريبات قد ذكرت أن الهاتف قادم مع شاشة من نوع سوبر أموليد كما اعتدنا وهي التي ستأتي بقياس 6.5 بوصة، هذا إلى جانب قدوم الهاتف مع معالج سنابدراجون 720G وهو ليس أفضل معالج في الفئة المتوسطة بالطبع لكنه لازال كافيًا للاستخدام المتوسط.

الهاتف سيقدّم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وهي أرقام مناسبة جدًا، أضف إلى ذلك قدوم الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية العدسات، وهي التي ستتوزع لعدسات بدقة 64MP + 12MP + 5MP + 5MP وستتنوع لعدسة رئيسية، عدسة واسعة، عدسة تقريب والمزيد.

سيأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وهي التي ستسمح بصور عالية الجودة ومليئة بالتفاصيل، هذا إلى جانب بطارية ممتازة بسعة 4,500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واتّ.

الهاتف سيتوفر بالألوان الأسود والأزرق وكذلك الأبيض والوردي وسيأتي في فئة سعرية في حدود 400 دولار أمريكي، أما عن هاتف جالكسي A72 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس فسيأتي مع معالج سنابدراجون 750G وهو أفضل كثيرًا بالطبع، لكن مع سعر 475 دولار أمريكي.

ما رأيك؟ وهل تفكر في اقتناء هذا الهاتف عند طرحه؟ علمًا أن أحدث المعلومات قد ذكرت أن شهر مارس المقبل هو شهر إطلاق هذا الهاتف!