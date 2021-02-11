تحديث iOS 14.5 – ميزة تغيير مشغل الموسيقى الافتراضي قادمة على الايفون والايباد!

حالياً تعمل ابل على تحديث iOS 14.5 التجريبي والذي سوف يضيف بعض المميزات للنظام ومنها إمكانية تغيير مشغل الموسيقى والصوتيات الافتراضي في النظام.

ابل سابقاً كانت قد سمحت بتغيير متصفح الإنترنت الافتراضي لأي متصفح آخر بدلاً من سفاري، وكذلك تعديل تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي إلى تطبيقات أخرى مثل Gmail أو Outlook.

تغيير مشغل الموسيقى والصوتيات الافتراضي على الايفون والايباد

بعد التحديث إلى iOS 14.5 أو iPadOS 14.5 لاحقاً سوف يكون بالإمكان عمل ذلك.

سوف تفعل ذلك من خلال المساعد الصوتي سيري بعد سؤالها عن تشغيل مقطع صوتي أو أغنية أو بودكاست محدد.

بعدها سوف تظهر لك رسالة من سيري تسألك عن تطبيق الصوتيات المفضل بالنسبة لك، وتعرض لك قائمة التطببقات المثبتة على الجهاز للاختيار منها.

في العادة يكون تطبيق الموسيقى من ابل Apple Music هو التطبيق الافتراضي في النظام لكن يمكنك اختيار أي تطبيق آخر مثل سبوتيفاي Spotify على سبيل المثال.

حالياً لا توجد طريقة أو خيار لتغيير مشغل الموسيقى والصوتيات الافتراضي على الايفون والايباد سواء داخل الإعدادات أو عبر سيري Siri ، وهذه الطريقة سوف تكون متاحة فقط بعد التحديث إلى iOS 14.5 أو iPadOS 14.5 عند إطلاقه لاحقاً.

من المتوقع إطلاق التحديث خلال شهر مارس المقبل لكافة المستخدمين مع مميزات جديدة مثل إمكانية فتح الايفون بواسطة ساعة ابل ، و ميزة منع التتبع ، وأشياء أخرى.