بركان يتشكل في كازاخستان كله من الجليد حتى الحمم جليدية

تجمدت المياه المتدفقة من نبع تحت الأرض عندها خرجت الى الهواء مباشرة لتشكل بذلك أضخم بركان جليدي بطول 13.7 متراً في كازاخستان، وتشكل البركان فوق ينبوع ساخن استمر في نفث رشقات مائية وتجمد من درجة الحرارة التي تبلغ 0 درجة مئوية.

وتتجمدت جزيئات الماء بسرعة خلال انبعاثها من فوهة الهيكل مما يشكل عند المشاهد أنه بركان حقيقي وكأنه الدخان المصاحب للبراكين وفقاً لأولئك الذين يحالفهم الحظ لرؤيته عن قرب.

وتتكون أقماع الجليد في أي مكان بالعالم يوفر درحة حرارة الهواء بدرجة كافية لتجميد الماء الصاعد الأكثر دفئا، ويقول العلماء أنه يمكن أن تتشكل هذه الأقماء في الفضاء فقد وجدوا بركان جليدي على كوكب بلوتو في العام 2016.

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