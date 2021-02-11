شركة Xiaomi تطلق هاتف منافس لهواتف سامسونغ

كشفت شركة Xiaomi عن هاتفها الجديد Redmi Note 9T وهو نسخة مطورة عن هاتف سابق يمكن أن يكتسح الأسواق الأوروبية وربما أسواق العالم وسيكون منافساً قوياً لهواتف سامسونغ الشهيرة.

وصمم هيكله من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش وزنه 199 غراما، وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، فضلاً عن المعالجات المطورة MediaTek Dimensity 800U 5G التي تسمح بالإتصال بشبكات الـ5G.

وزود ببطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع وعلى كاميرات أساسية وأمامية دقتها مميزة، بالإضافة الى ماسح لبصمات الأصابع ومنفذيين لبطاقات الإتصال.

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