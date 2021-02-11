المقدمي للرائد: إجمالي ما سيورد لليبيا من اللقاحات المضادة لكورونا 12 مليون جرعة ونتوقع وصول أول دفعة الشهر المقبل

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمجابهة جائحة كورونا علي المقدمي، الخميس في تصريح الرائد، إن اجمالي ما سيُورّد من لقاحات في ليبيا يصل إلى 12 مليون جرعة على دفعات، وأن أولي الدفعات يتوقع وصولها خلال الشهر المقبل.

وأكد المقدمي أنهم اتفقوا مع منظمة “كوفاكاس” المعتمدة من الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات عالميا على توريد اللقاح من أربعة شركات: “استرازينيكا، جونسن آند جونسن، موديرنا، فايزر” مبينا أن شركة “فايرز ” ستمدنا بعدد 55 ألف جرعة، ستخصص للعاملين الصحيين في خط الدفاع الأول، خاصة من يتعاملون مع العزل والإسعاف.

وأوضح المقدمي أن باقي الكمية ستكون من لقاح “استرازينيكا” التي ستزودنا بـ400 ألف لقاح، وسنحاول إيصال الكمية إلى مليون، كما تم التعاقد مع شركة “جونسن آند جونسن” الأمريكية ، مضيفا أن الباب مفتوح لأي شركة مناسبة لتزويدنا بجرعات بشكل عاجل.

وأشار المقدمي إلى أن توريد ليبيا للقاحات كورونا يعتمد بدرجة أولى على مدى جهوزية الدولة الليبية والشعب الليبي لاستقبال اللقاح.

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