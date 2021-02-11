تويتر يكتسب 5 ملايين مستخدم جديد وتسجل ارتفاع 28% في الإيرادات

أعلنت تويتر عن نتائجها المالية للربع المالي والأخير من العام المنقضي 2020، والربع الأخير على وجه التحديد قد شهد نموًا كبيرًا في عدد المستخدمين، وربما قد ساهم في ذلك الانتخابات الأمريكية، وفي الوقت الحالي -وطبقًا للنتائج- تمتلك تويتر حوالي 192 مليون مستخدم نشط شهريًا بزيادة قدرها 5 مليون مستخدم من حيث عدد مستخدمي تويتر مقارنة بالأرباع السابقة.

زيادة عدد مستخدمي تويتر وإيراداتها

وصول تويتر إلى هذا العدد من المستخدمين وهو 192 مليون مستخدم يمثل زيادة قدرها 27% مقارنة بنفس الربع من العام السابق 2019، هذا في حين أن هذه الزيادة قد ساهمت بدورها في زيادة الأرباح بواقع 28% مقارنة بنفس الربع، لتكون إيرادات الشبكة حاليًا 1.29 مليار دولار أمريكي، وهو الرقم الأكبر والذي تخطى توقعات المحللين بالفعل!

ساهمت الإعلانات بتحقيق معظم هذا المبلغ بواقع 1.15 مليار دولار أمريكي، وهو ما شكّل زيادة قدرها 31% عن نفس الفترة في العام السابق، وقد حدّثناكم سابقًا عن تفكير تويتر في طرح اشتراكات مدفوعة على المنصة. “رسميًا – تويتر تخطط لإطلاق اشتراك مدفوع مع مزايا رائعة منها توثيق الحساب بسهولة“.

إلى جانب ما سبق، أشارت المصادر إلى أن تويتر قد حققت دخل تشغيلي إجمالي وصل إلى 252 مليون دولار أمريكي، بينما وصل الصافي من هذا الرقم إلى 222 مليون دولار أمريكي، وهذه الأرقام بشكل عام قد تجاوزت كل التوقعات التي كانت تحلّق في سماء تويتر، وبدون أدنى شك فالأحداث السياسية الجارية وخصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت في ذلك! خصوصًا بعدما قامت تويتر بحظر ترامب فعليًا.

أما ومن حيث التوقعات فالشركة تتوقع تحقيق ما يتراوح بين 940 مليون دولار أمريكي و1.04 مليار دولار أمريكي في الربع الأول -الجاري- من عام 2021.