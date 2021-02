تعويض مذيعة مصرية مُنعت من الظهور على الشاشة بسبب الحجاب

المحكمة الإدارية العليا المصرية اصدرت اليوم الخميس، قرارًا بتعويض مذيعة في التلفزيون المصري بمبلغ 50 ألف جنيه (ما يقارب 3.500 دولار) لمنعها 5 سنوات من الظهور على الشاشة، بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت المحكمة في قرارها: إن ”المذيعة المذكورة تختص بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة، والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة، والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم، وقد تم منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها الحجاب“.

ورأت المحكمة، أن قرار الإدارة بالتلفزيون المصري باستبعادها، ينال من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها.

واستنتجت المحكمة: أن ”الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية، في ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة، خاصة وأن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والاحترام والوقار والاحتشام، وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس“.

وبحسب ما ذكر موقع “المصري اليوم” عن المحكمة: ”يعتبر هذا القرار مخالفًا لحكم الدستور والقانون، ويتوافر به ركن الخطأ، الذي ترتّب عليه ضرر بالمذيعة، تمثّل في منعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات، اعتبارًا من 2005 حتى 2010 ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة، هو 134410 جنيهات.

وبينت، بأن ما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين في سبيل الحصول على حقها، فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها بمبلغ مقداره 50 ألف جنيه.

ووفقًا للموقع ”المصري اليوم“، فإن المذيعة المعنية، هي وفاء إبراهيم عبد الحكيم.

