آخر صيحات “كورونا”.. زواجٌ داخل السيارات!

أجبر انتشار فيروس “كورونا”، وما فرضه من إغلاقات ومنع لحفل الزفاف؛ الزوجين الإيطاليين جوليا فلوريان وباولوبافاريسكو، على إقامة حفل زفافهما، بطريقة غريبة وغير مألوفة.

حيث لجأ الزوجان، اللذان يبلغان من العمر 31 عامًا ويقيمان في مدينة “أوسولو” الواقعة بمقاطعة “تريفيزو” شمال إيطاليا؛ لإقامة حفل الزفاف داخل السيارات.

وقام الزوجان باستئجار ساحة كبيرة رتّبا فيها سيارات المدعوين، التي بلغ عددها 56 سيارة بطريقة دائرية، في حين أقاما شرفة في منتصف الدائرة لهما ولقالب الكاتو، الذي قاما بتقطيعه وتوزيعه على الضيوف.

ووفّر الزوجان عشرات النوادل الذين قاموا على خدمة الضيوف وإيصال الكاتو والطلبات إليهم.

ونجح الزوجان في إقامة حفل زفاف حضره 180 شخصاً التزموا خلاله بكافة إجراءات التباعد الاجتماعي.

يُذكر أنّ الزوجين عبّرا عن سعادتهما لإقامة حفل الزفاف رغم تأجيلهما لشهر العسل بسبب فيروس “كورونا”.

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