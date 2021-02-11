محمد ثروت يطلق أغنية “يا مستعجل فراقي”

فاجأ الفنان المصري محمد ثروت عُشّاقه بعودته لعالم الغناء، بعد غياب دام لحوالي ربع قرن، وذلك من خلال إطلاقه لأغنية “يا مستعجل فراقي”، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وقال الفنان المصري إنّ الأغنية الجديدة ستكون الأولى في ألبومٍ جديدٍ، سيقوم بطرحه تباعًا، خلال الفترة القادمة.

ونالت الأغنية الجديدة رضا عشّاق النجم المصري، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودته لعالم الغناء.

وحقّقت الأغنية الجديدة أكثر من 156 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها في يوتيوب.

وأغنية “يا مستعجل فراقي”، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج نجل الفنان المصري.

يُذكر أنّ آخر ألبوم “من طول ما بفكر فيك” الذي صدر عام 1996، يعدّ آخر أعمال محمد ثروت، الذي غاب عن الوسط الغنائي لفترة طويلة.

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