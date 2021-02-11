تسريبات تكشف مواصفات هاتف “موتورولا” الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة “موتورولا”، الأمريكية، مواصفات الهاتف Moto G30 الذي تستعد الشركة لطرحه قريبًا.

ومن المتوقّع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة مقاس 6,2 بوصة ودقة عرض 1600×720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، قابلة للتوسيع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات أكدّت أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يتراوح ما بين 180 و220 دولارًا أمريكيًا.

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