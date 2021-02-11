هواوي ستطلق جهاز ألعاب مثل بلايستيشن مع تشكيلة من لابتوبات الألعاب

طبقًا لأحد المصادر الصينية الموثوقة يبدو أن هواوي تخطط لإطلاق جهاز مخصص للألعاب Gaming Console متكامل بنفس فكرة جهازيّ بلايستيشن من سوني وإكس بوكس من مايكروسوفت! وهذا في حد ذاته أمر مميز نظرًا للصعوبة البالغة للمنافسة في هذا المجال! فهل قد نرى جهاز ألعاب هواوي في وقت قريب؟

التخطيط لإطلاق جهاز ألعاب هواوي مع لابتوبات ألعاب

طبقًا لذات المصدر، هذا ليس كل ما تفكر فيه هواوي في الوقت الحالي، بل أن الشركة تحطط أيضًا لإطلاق أجهزة لابتوب مخصصة لتشغيل الألعاب، ولابتوبات الألعاب هي سوق كبير جدًا يشهد منافسة شرسة من شركات عديدة، لكن هذه الخطة هي أكثر واقعية بكثير من خطة الكونسول، هذا لأن لابتوبات الألعاب ليست مجالًا يصعب الدخول له، بالعكس، هواوي متفوقة جدًا في تصنيع وتطوير أجهزة اللابتوب.

يُذكر أن شركة أونور وفي نفس الوقت الذي كانت تابعه فيه بشكل كامل لشركة هواوي قد أطلقت لابتوب مميز باسم Honor Hunter، وهو جهاز لابتوب مخصص للألعاب مع تصميمات مميزة ومواصفات مرتفعة، هذا في حين أن هواوي نفسها قد أطلقت في بدايات عام 2021 جهاز لابتوب MateBook X Pro الرائد إلى جانب موديلات مختلفة من أجهزة اللابتوب.

يأتي هذا كله بعدما صرّح مدير هواوي ومؤسسها Ren Zhengfei أن الشركة لن تخرج أبدًا من مجال الهواتف الذكية، بالعكس، الشركة حاليًا في مفاوضات محتملة مع حكومة جو بايدن للوصول إلى حل في مشكلة حظر شركة هواوي من استخدام المنتجات والخدمات الأمريكية، هذا إلى جانب أن هواوي تطالب رسميًا برفع الحظر عنها في مجال الاتصالات.

ما رأيك إذن؟ وهل تظن أن الشركة ستنجح في هذا المجال؟ شخصيًا أرى أن المنافسة في قطاع أجهزة الألعاب المتخصصة Gaming Consoles هو أمر شبه مستحيل!