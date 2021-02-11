لافتًا للأنظار.. كازاخستان تشهد تشكّل “البركان الجليدي”

شهدت منطقة “ألماتي” الكازاخية تشكّل بركان جليدي؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة فيها لـ0 درجة مئوية.

حيث تشكّل البركان الجليدي فوق ينبوع ماء ساخن، استمر في قذف رشقات مائية، حيث بدت جزيئات المياه وكأنّها حممٌ بركانيةٌ تنفجر.

وقالت السلطات الكازاخية إنّ ارتفاع فوهة البركان الجليدي بلغت 13.7 أمتار، وأنّ المنظر الأبيض المحيط بها منحها جمالاً كبيرًا.

وحظيت الصور المنتشرة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا رغبتهم في زيارة البركان الجليدي، والتقاط صور تذكارية بجواره.

يُذكر أنّ انخفاض درجة الحرارة في منطقة “ألماتي” لما دون الصفر، يُساعد على تشكّل مثل هذه البراكين الجليدية، لأنّ هذه الدرجة كفيلةٌ بتجميد المياه الساخنة الموجودة في سطح الينابيع الساخنة.

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