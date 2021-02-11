“غوغل” تضيف ميزة جديدة لـGoogle Photos

في إطار سعيها لتطوير Google Photos؛ قامت شركة “غوغل” بإضافة ميزة تكبير وتصغير مقاطع الفيديو ضمن التطبيق.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدمين قادرين على مشاهدة مقاطع الفيديو بشكل أوضح، وذلك من خلال النقر المزدوج من أجل تكبيره أو تصغيره.

كما ستتيح الميزة الجديدة للمستخدم المجال لتوضيح جزء معين في الفيديو أثناء تكبيره، أو قطع هذا الجزء والاحتفاظ به بشكلٍ مستقل.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستكون حالياً في فترة اختبار، ومن المتوقع أن تطلق رسمياً في كافة أنحاء العالم بعد انتهاء الفترة التجريبية بنجاح.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية تسعى بين الحين والآخر لتطوير تطبيق Google Photos وذلك من أجل الحفاظ على شعبيته بين المستخدمين.

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