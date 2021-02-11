سرطان الفمّ والحلق.. العلامات ونصائح تقليل الإصابة

أكدّت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان وجود علامات تدلّ على الإصابة بسرطان الفم والحلق، وحدّدت هذه العلامات بتغييرات اللونين الأبيض والأحمر للغشاء المخاطي للفم.

وقالت الغرفة الاتحادية الألمانية إنّ ظهور التورمات، الزوائد، التقرحات في الفم أو اللسان أو الشفاه؛ يعدّ مؤشرًا لاحتمال إصابة الشخص بسرطان الفم والحلق.

وأشارت الى أنّ صعوبات البلع، المضغ، التنفس، التحدث، بالإضافة لحدوث زيادة في إفرازات اللعاب، وظهور رائحة كريهة للفم، والنزيف غير المبرر والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق، وحدوث بحة في الصوت؛ تُعدّ من العلامات التي تدل على زيادة احتمال إصابة الشخص بالسرطان.

وللوقاية من هذا السرطان؛ دعت الغرفة الاتحادية الناس للابتعاد عن التدخين والمشروبات الروحية، ومراجعة الطبيب فور ظهور إحدى العلامات الدالّة عليه؛ لأنّ الاكتشاف المبكر للمرض يزيد من نسبة الشفاء.

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